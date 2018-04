Empoli, Andreazzoli: "Dispiace per chi non potrà giocare questa partita"

© foto di Federico Gaetano

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato nel pre partita a Sky Sport: "Ho detto ai ragazzi che li invidio per la possibilità di poter giocare questa gara, in questo ambiente. Sono dispiaciuto solo per quelli che non hanno la possibilità di partecipare, non vedo aspetti negativi di questa gara".