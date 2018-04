Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo anche il primo posto"

© foto di Federico Gaetano

Prima della gara contro il Novara, a Sky Sport, parla l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli: "Il campionato non è ancora finito, dobbiamo raggiungere il primo obiettivo, che tutti noi sappiamo. Speriamo di farlo davanti ai nostri tifosi. Poi affronteremo il mini-torneo da qui alla fine. Vogliamo arrivare primi nel campionato. Dobbiamo essere seri e rispettosi degli avversari. Il nostro campionato non finisce oggi, ma il 18 maggio. Siamo una squadra seria, dove tutti sono amici. Serie B? Non me l'aspettavo così. Si tratta di un campionato difficile, da quando sono arrivato c'è stata una rivoluzione e da qui a cinque giornate dalla fine tutto può succedere. Pre-gara? Beh, non dico molto ai ragazzi, già sono abbastanza rompiscatole durante la settimana. Fioretto in casa di promozione? Beh, una pedalata da Massa a Empoli con alcuni amici, ma senza nessuna pubblicità".