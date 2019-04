Empoli, Antonelli e Farias finiscono ko: il report medico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due problemi per Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, in vista della gara contro la SPAL e più in generale per quanto riguarda il finale di stagione della squadra toscana. Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, infatti, il club ha diramato un report medico sulle condizioni di due giocatori in particolare, Luca Antonelli e Diego Farias. Gli esami effettuati al difensore hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, mentre l'attaccante è alle prese con una distrazione al bicipite femorale destro (il giocatore) si è limitato alle terapie del caso.