Empoli, Caputo ancora ai box nell'allenamento di oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli al lavoro in vista della sfida contro la Sampdoria e tutti i riflettori sono puntati su Francesco Caputo, ancora ai box a causa del problema al piede rimediato con la Fiorentina, evidenzia EmpoliChannel.it. Il capocannoniere azzurro continua a svolgere terapie specifiche, ma si dice fiducioso sulla possibilità di tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Marassi.