Empoli, Caputo: "Contento della mia scelta"

"Una scelta importante, sono contento per tutto questo", Ciccio Caputo parla così ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione ormai matematica dell'Empoli in serie A. "L'Entella mi voleva trattenere ma alla fine credo di avere fatto una scelta giusta, sono davvero contento per questa promozione meritata, abbiamo davvero giocato un ottimo calcio. In A assieme? Certo, ormai siamo un'unica cosa. Sono anni che voglio la serie A, me la voglio giocare alla grande con umiltà e senza nessun timore. Ci credo e voglio giocare".