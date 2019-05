Empoli, Diks: "In Belgio per curarmi, voglio tornare a giocare"

© foto di Federico De Luca

Kevin Diks, terzino destro di proprietà della Fiorentina che lo scorso anno è stato ceduto in prestito all'Empoli, ha parlato al sito indonesiano (in virtù delle sue origini, per le quali potrebbe anche giocare nella Nazionale indonesiana) bolalob: "Con l'Empoli abbiamo deciso di farmi curare in Belgio visto che ho un infortunio al ginocchio accusato a fine 2018, quando ero ancora alla Fiorentina, che ha interessato la cartilagine. Alla fine di gennaio ho ricominciato ad allenarmi ma subito dopo c'è stato il trasferimento all'Empoli e lì ho subito una ricaduta. La priorità per me ora è rimettermi in forma e tornare a giocare. La cosa più difficile per un giocatore è dover affrontare gli infortuni ma appena mi sarò ripreso voglio tornare a giocare e a divertirmi in campo. Io nella Nazionale indonesiana? Mai dire mai. Ho ricevuto messaggi da tanti tifosi indonesiani che volevano giocassi per l'Indonesia".