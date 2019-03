Empoli-Frosinone, formazioni ufficiali: Farias-Caputo vs Ciano-Ciofani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli riparte da Andreazzoli, che si affida al 3-5-2 per il nuovo corso in Toscana. Un vero e proprio scontro salvezza, quello del Castellani. Il Frosinone, invece, si affida a Ciofani e Ciano per scardinare la retroguardia avversaria. Queste le formazioni ufficiali del match:

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Molinaro, Maiello, Chibsah, Cassata; Ciano, Ciofani. All. Baroni.