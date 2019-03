© foto di Federico De Luca

Venti giorni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli. Il numero uno della squadra toscana è stato punito dal Giudice Sportivo per avere, al termine del primo tempo della sfida contro il Parma, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara al quale rivolgeva espressioni intimidatorie. Cinquemila euro di multa anche per il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi.