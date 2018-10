Empoli, i convocati di Andreazzoli: out Mchedlidze

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aurelio Andreazzoli ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Juventus di domani, con diversi giovani in attacco vista l'indisponibilità di Levan Mchedlidze e Rodriguez. Buone notizie però in difesa, dove tornando a disposizione sia Pasqual che Antonelli, di seguito le scelte del club pubblicate sul sito ufficiale del club toscano:

Portieri: Fulignati, Provedel, Terracciano.

Difensori: Antonelli, Di Lorenzo, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Untersee.

Centrocampisti: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traoré, Ucan, Zajc.

Attaccanti: Caputo, La Gumina, Jakupovic, Mraz.