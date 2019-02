© foto di Marco Frattino

L'edizione di Empoli del quotidiano Il Tirreno riserva spazio in prima pagina al ko degli azzurri contro il Milan a San Siro. I rossoneri hanno vinto ieri sera per 3-0 grazie ai gol di Piatek, Kessié e Castillejo, arrivati tutti nel corso del secondo tempo. Intanto il giornale, in riferimento agli uomini di Iachini, titola: "All'Empoli non basta il primo tempo, tris del Milan".