© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Torino - riporta La Nazione - c'è da capire se Iachini confermerà Rasmussen dal primo minuto o se invece tornerà, come probabile, a dare spazio a Maietta. Più certezze a centrocampo, dove Krunic ha scontato la squalifica e sarà certamente inserito nell’undici titolare al posto di Acquah. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità rispetto all’undici visto contro la Sampdoria: la sensazione è che Iachini voglia confermare il 3-5-2 classico con il tandem offensivo composto da Caputo e La Gumina.