Empoli-Juventus 1-2: il tabellino della gara

Il classico gol dell'ex. Marco Benassi ci ha probabilmente preso gusto a segnare contro il Torino, squadra che sembrava potergli regalare la gloria prima dell'addio dell'estate 2017. La Fiorentina l'ha accolto e ha beneficiato delle sue prestazioni, oggi come un anno fa. Infatti Benassi...

Benassi e il conto aperto col Torino: gol al decimo turno, come un anno fa

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (45' st Barzagli), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (35' st Douglas Costa), Matuidi; Bernardeschi (21' st Cuadrado), Ronaldo, Dybala. A disp.: Pinsoglio, Perin, Benatia, Kean, Cancelo, Spinazzola. All.: Allegri

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli (24' st Pasqual); Acquah, Bennacer, Krunic; Traore (37' st La Gumina), Zajc (30' st Ucan); Caputo. A disp.: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Traoré, Jakupovic, Mraz. All.: Andreazzoli

