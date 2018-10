Empoli-Juventus, tutto esaurito. E cambia la viabilità

Fonte: Il Tirreno

Empoli-Juventus sarà tutto esaurito, oggi pomeriggio al "Castellani". Il Tirreno di oggi riporta le novità sulla viabilità. Sono stati rivolti appelli ai tifosi empolesi a recarsi alla partita a piedi o in bici. La strada Tosco Romagnola sarà aperta dalle 20 solo per chi lascerà la zona sportiva. Chiusura al traffico, sempre a fine partita, anche per lo svoncolo Empoli Est della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Chi si deve recare a Empoli può utilizzare gli svincoli di Empoli Centro o Empoli Ovest.