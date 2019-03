© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, in vista della partita di questo pomeriggio contro il Parma, La Gumina insidia Farias per il ruolo al fianco di Caputo anche se l'ex Cagliari per il momento resta il favorito. Iachini continuerà a dare fiducia dal primo minuto anche a Dragowski e Dell'Orco, due degli acquisti effettuati dagli azzurri nel corso del mercato invernale.