Atalanta, Gomez e Masiello recuperano per il Milan. E Pasalic rientra

Napoli, i convocati di Ancelotti: Ounas out per affaticamento

Bologna, i convocati di Inzaghi: c'è Paz. Out Pulgar e i soliti tre

Genoa, i convocati di Ballardini: prima chiamata per Sandro

Juventus, dalla Spagna: mutismo social per Cristiano Ronaldo

Torino, per Zaza prima da titolare contro il Napoli

Udinese, i convocati di Velazquez per il Chievo: c'è Pezzella

Crollo ponte Morandi, sfollati invitati allo stadio per la gara dell'Italia

Torino, i convocati di Mazzarri per il Napoli: out Iago Falque

Milan, Gattuso: "Sono 4 anni che non battiamo l'Atalanta"

Chievo Verona, i convocati per l'Udinese: out Djordjevic

Empoli, lesione di primo grado al bicipite femorale per Acquah

Torino, problema più grave per De Silvestri: out con Atalanta e Chievo

Le pagelle del Cittadella - Paleari non basta, male Panico

Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti oggi all´atleta Afriyie Acquah, in seguito al problema muscolare accusato ieri durante la gara contro il Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale sinistro. Sono già iniziate le terapie del caso.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy