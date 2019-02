Empoli, Maietta ko: per il centrale dolore al polpaccio in allenamento

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La marcia di avvicinamento dell'Empoli alla sfida salvezza di sabato contro il Parma si sta svolgendo con tante difficoltà per i toscani. Nella doppia seduta odierna, infatti, il tecnico Iachini ha dovuto rinunciare al terzino Luca Antonelli, rimasto ai box a causa di un problema muscolare. Stessa motivazione che, ieri, ha costretto la punta Levan Mchedlidze a dare forfait e, con grande probabilità, ad alzare bandiera bianca per il match del "Castellani". Preoccupazione anche per Domenico Maietta: il difensore ha dovuto interrompere in anticipo l'allenamento odierno a causa di un dolore al polpaccio. In più, Ismael Bennacer si è allenato in modalità differenziata, con il centrocampista ancora alle prese con l'influenza. Resta fuori, al momento, anche Buchel che però è fuori lista. Ad aggiornare sulle condizioni dell'infermeria toscana è il Tirreno.