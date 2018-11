Empoli, Mchedlidze verso il recupero. Slitta quello di Rodriguez

L'edizione odierna de Il Tirreno fa il punto sulle condizioni dei giocatori dell'Empoli: Levan Mchedlidze potrebbe nuovamente tornare a disposizione dopo aver sostenuto allenamenti differenziati. Da valutare anche le condizioni di Alejandro Rodriguez: l'attaccante ha accusato un fastidio muscolare nell'amichevole contro la Primavera. Lo spagnolo non dovrebbe recuperare in tempo per la prossima partita contro l'Atalanta.