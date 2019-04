Brutto episodio a Empoli dopo la gara vinta dai toscani contro il Napoli nella giornata di ieri per 2-1. Alcuni teppisti, arrivati in città per sostenere il club di De Laurentiis, delusi dal risultato della partita, hanno preso di mira una macchina parcheggiata scrivendo con una bomboletta nera: "Tornerete in Serie B" e "Napoli" affiancata da un cuore, scritte che rendono inequivocabile la matrice del gesto.