© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sorpresa, non c'è Bartlomiej Dragowski nell'undici dell'Empoli che a partire dalle 19.00 affronterà il Napoli. Il portiere polacco nelle ultime ore è stato fermato da un problema fisico e non è presente nemmeno in panchina: in campo c'è Provedel, Perrucchini in panchina .