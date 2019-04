Empoli, oggi giornata di riposo. I dubbi di Andreazzoli sono in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione degli azzurri in vista della sfida contro l’Atalanta. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo visti i carichi di lavoro dei giorni scorsi e intanto mister Andreazzoli pensa a come risolvere i problemi in difesa. Il tecnico dovrà fare a meno, al centro, dello squalificato Maietta e dell’infortunato Silvestre. Due le candidature al loro posto: da un lato Rasmussen, che appare favorito, dall’altro il greco Nikolaou, arrivato nel mercato di gennaio. A riportarlo è empolichannel.it.