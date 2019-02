© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver raggiunto le 350 partite in Serie A contro il Milan, Manuel Pasqual ha festeggiato attraverso i propri profili social con queste parole: "Quando ho iniziato a giocare a sognavo come tutti i bimbi.....però pensare di arrivare a disputare 350 partite in Serie A non me lo sarei mai immaginato...". Ecco il post: