Empoli, Pasqual: "Una grande cavalcata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Pasqual sorride per la promozione dell'Empoli in serie A: "Abbiamo fatto qualcosa di grande, una promozione meritata e che è arrivata con quattro giornate di anticipo. Abbiamo creato un gran gruppo, abbiamo fatto davvero bene, in avanti siamo forti e abbiamo creato un grande gruppo. A chi dedico la promozione? Alla mia famiglia che mi supporta sempre, a tutta la società e la tifoseria e poi ad un amico che mi guarda da lassù (Astori, ndr)".