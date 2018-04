Empoli, Piu: "Con Andreazzoli siamo migliorati tanto"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro lo Spezia, parla l'attaccante dell'Empoli, Alessandfro Piu. Queste le sue parole: "Quando la squadra gioca bene è più facile per noi fare gol. Sono contento della rete, per noi attaccanti segnare è sempre molto importante. Spero di giocare di più da qui a maggio, ma devo cercare di dare tutto per mettere in difficoltà il mister. Noi diamo tutto perché vogliamo ottenere il nostro obiettivo (la Serie A, ndc). Con il mister Andreazzoli siamo migliorati molto nel gioco, poi è molto abile con i giovani, ci motiva tanto".