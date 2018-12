L’Empoli FC comunica che, a seguito della riunione del Gos, il gruppo operativo di sicurezza, avvenuta questa mattina è stata sospesa la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud dello Stadio Carlo Castellani per la gara Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00.

A seguito di eventuali nuove disposizioni da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, saranno fornite precise informazioni per tutti coloro che ad oggi sono in possesso di regolare tagliando per i suddetti settori, già acquistato in precedenza.