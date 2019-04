© foto di Federico Gaetano

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato la lista dei convocati per l’incontro contro l'Empoli, in programma domani alle ore 15.00 al Castellani. Recuperati Valoti e Kurtic, out per squalifica Fares.

Portieri: Fulignati, Gomis, Poluzzi, Viviano.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Regini, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Murgia, Rizzo Pinna, Schiattarella, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Paloschi, Petagna.