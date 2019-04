Empoli, tegola Silvestre: il report parla di lesione del bicipite femorale

Fonte: empolifc.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti all’atleta Mattia Silvestre hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del bicipite femorale di destra. Marko Pajac, sostituito per la comparsa di un dolore in sede adduttoria, ha eseguito accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore di destra. Infine, anche Salih Ucan ha accusato un problema agli adduttori, che gli accertamenti odierni hanno quantificato come lieve distrazione.

Per tutti gli atleti sono iniziate le terapie del caso