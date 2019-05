Empoli, verso la Fiorentina: tengono banco i dubbi in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione sull'Empoli in vista del derby contro la Fiorentina riportate da PianetaEmpoli.it. La squadra ha proseguito oggi a lavorare sotto gli occhi del tecnico Andreazzoli con un ospite d'onore come Antonio Conte: la sensazione è che sarà confermato il 3-5-2. E’ la difesa a tener banco con Dell’Orco e Silvestre a star meglio ma a non poter essere dati come certi per la sfida del pranzo domenicale. Chiaro che se i due dovessero essere ok andranno dentro per Rasmussen e Nikolaou, altrimenti spazio a chi ha giocato le ultime. Per il resto dovrebbe esserci la stessa formazione di settimana scorsa con però un Farias che sta decisamente meglio. Out Maietta, La Gumina ed Antonelli.