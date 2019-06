Enrico Amore: "Cittadella, una favola che può continuare"

© foto di Dario Fico/Tuttosalernitana.com

Dopo il sogno la realtà. Niente serie A per il Cittadella che adesso torna a pensare all'allestimento del prossimo organico di B, con Venturato che dovrà presto decidere il suo futuro. Del Cittadella, da ex, ha parlato Enrico Maria Amore: “Sono passate oltre 24 ore e del Cittadella non si sente più parlare, si ricomincia con il calcio mercato, con l’attesa dell’allenatore della Juve e di tutto quello che gira intorno alla serie A. Io credo che bisogna riflettere e soprattutto esaltare quello che ha fatto questo club. Una menzione particolare va fatta- continua Amore- alla famiglia Gabrielli che dopo la morte di Angelo Gabrielli ha continuato a portare avanti il sogno del loro papà. Un sogno spezzato e tenuto acceso fino a 20 minuti alla fine della gara di Verona, perché se sognare vuol dire tifare, allora per me il Cittadella ha vinto, è in serie A, è da serie A a prescindere dal risultato sportivo, perché questo club deve essere preso come riferimento in Italia. Un bravo anche al direttore Marchetti che ha costruito anno dopo anno questa bellissima favola".