Enrico Chiesa: "L'infortunio quando ero capocannoniere unico rimpianto della mia carriera"

L'ex attaccante Enrico Chiesa, padre del Federico oggi alla Juventus, ha così parlato all'agenzia di stampa ItalPress: "L’unico rimpianto è che al culmine della mia carriera, dopo cinque giornate di campionato ero capocannoniere, poi mi sono fatto male. Tutti poi sappiamo come sia andata a finire con la Fiorentina... Io credo che certe cose possano essere messe in preventivo, ma l’infortunio toglie tutto il resto perché ero al culmine della mia carriera a 30 anni, c’era all’orizzonte il Mondiale in Corea e Giappone e a Firenze stavo meravigliosamente bene. Per il resto sono contento di quello che ho fatto, ho giocato nelle squadre più forti, con l’obiettivo di vincere lo Scudetto, ma anche per la salvezza a Siena, e non mi posso lamentare".