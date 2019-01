© foto di Federico Gaetano

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia: “Se fossimo stati bassi avremmo preso comunque quattro gol se non di più perché la qualità della Roma è troppo superiore a noi. Dovevamo lavorare meglio su Cristante e Pastore ma noi non dovevamo vincere la Coppa Italia. Nel primo tempo abbiamo fatto bene anche se prendere gol subito ci ha complicato le cose. Quando i ritmi sono calati si è vista la qualità della Roma. C’è troppa differenza tra noi e loro. A me interessa il campionato, quella di stasera era una vetrina che i ragazzi si erano conquistati”.