Entella, Icardi al 45': "Rete storica, non abbiamo nulla da perdere"

Ha parlato così Simone Icardi, esterno dell'Entella, ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. "Non abbiamo nulla da perdere, è un gol storico. E' una rete che dedico alla squadra e alla società. Dobbiamo tenere botta e tentare un altro spunto come il mio per portarla a casa".