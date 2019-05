© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex giocatore del Milan, Stefano Eranio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione in casa rossonera: "Le sue dimissioni sono un chiaro messaggio di Gattuso anche al prossimo tecnico del Milan. Sarà complicato costruire qualcosa vendendo sempre i pezzi pregiati, ricominciando di nuovo da zero. Sorpreso dalla scelta di Gennaro, ma da lui c'è da aspettarsi di tutto. Gattuso ha dimostrato ancora una volta di essere un gran signore. Per la panchina del Milan darei fiducia a Inzaghi che con la Lazio ha dimostrato di essere un bravo tecnico e di sapere lavorare anche in piazze importanti. Certo, gli scenari futuri del Milan non sono certo dei più rosei. Il club non dovrebbe vendere i migliori, ma solo sfoltire la squadra. La scelta di Leonardo di lasciare significa che ci sono dei paletti e non è possibile migliorare la squadra".