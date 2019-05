Eranio: "Ora al Milan c'è poco di tutto. Bakayoko? Ho fiducia"

L'ex rossonero Stefano Eranio è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su MC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Sul gioco del Milan: "Il fatto di essere compassati è perchè c'è poco movimento. In questo momento al Milan c'è poco di tutto. Suso è l'emblema di questa stagione, quando stava bene, anche se tutti sanno che movimento fa, nessuno lo fermava. Molti giocatori hanno perso brillantezza, ci sono poche soluzioni. Cutrone è uno dei pochi che si muove, ma tutta la squadra deve fare così. Il Milan adesso è troppo prevedibile e commette errori banali".

Sul ritiro: "Se è stata presa questa decisione è perchè ci sono delle motivazioni. Quando si arriva a questo, vuol dire che è una delle ultime soluzioni che può cambiare le cose".

Sul riscatto di Bakayoko: "Dipenderà molto dall'arrivo o meno in Champions. In questa stagione, Bakayoko ha fatto sentire il suo peso, è stato uno dei migliori. E' giovane, quindi con gente come lui, Paquetà e Piatek puoi costruire qualcosa di importante. Il ritardo? Voglio credere alla versione dell'auto, ho fiducia in lui. Mi auguro che sia davvero questa la verità".

Sull'allenatore: "Ho sempre puntato su Gattuso, è sempre stato un guerriero, ma domenica dopo la partita contro il Torino ho visto la sua resa. Conte? Se il Milan avesse le risorse per prenderlo vorrebbe dire che ci sarebbe un progetto importante. Ha un grosso ingaggio, non so se sia possibile per il Milan. Il suo arrivo sarebbe uno sprono per tutti, vorrebbe dire iniziare un progetto importante".