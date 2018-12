Eredivisie, bene Ajax e ottimo Feyenoord che batte il PSV

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare concludere la quattordicesima giornata. Vincono Ajax e Feyenoord, quest'ultimi proprio lo scontro di alta classifica con il PSV. Successo dell'Heerenveen con il Sittard e dell'Heraclesc con il Venlo. Pareggio tra Vitesse e FC Emmen. Sconfitta in casa dell' Alkmaar con lo Willem II e stessa cosa succede al Graafschap con lo Zwolle. A chiudere bella vittoria del Groningen sul Breda. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Excelsior-Utrecht 3-3

Omarsson 6', Koolwijk 8', Bruins 26' (E), Kerk 55', Venema 61', Gustafson 65'

Vitesse-FC Emmen 1-1

Linssen 31' (A), Cavlan 51'

Alkmaar-Willem II 0-2

Sol 3', 30'

Graafschap-Zwolle 0-2

Leemans 14', Namli 75'

Heerenveen-Sittard 3-1

Høegh 43', Zeneli 47' (rig.) , van Amersfoort 79' (H), Lamprou 48'

Ajax-Den Haag 5-1

Neres 15', Tagliafico 21', De Ligt 43', Van de Beek 48', Dolberg 83' (A), Meijers 39

Feyenoord-PSV 2-1

N. Jørgensen 28', Larsson 33' (F), Bergwijn 72'

Heracles-Venlo 4-1

Dalmau 3', Duarte 49', 69', Peterson 55' (rig.) (H), Röseler 65'

Groningen-Breda 5-2

Mahi 6', 85', Doan 58', Zeefuik 76', Memisevic 90' (G), Rosheuvel 16', te Vrede 56'

La classifica:

PSV 39

Ajax 37

Feyenoord 29

Heracles 23

Utrecht 22

Vitesse 22

Alkmaar 19

Venlo 19

Heerenveen 17

Willem II 16

Sittard 16

Excelsior 16

Den Haag 15

Zwolle 14

Emmen 14

Groningen 13

Graafschap 10

Breda 8