Eredivisie, bene Feyenoord e Alkmaar in vetta

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la seconda giornata. Vincono Utrecht e Feyenoord, rispettivamente contro Zwolle ed Excelsior. Bella vittoria fuori casa sul campo dell'Emmen per l'Alkmaar. Pareggio tra Heerenveen e Vitesse. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Groningen-Willem II 0-1

33' Crowle (W)

Breda-Graafschap 3-0

Te Vrede 43', Mets 50', Nijholt 65'

Venlo-Ajax 0-1

Tadić 88'

Heracles-Den Haag 4-2

Peterson 3', 68', van Hintum 7', Dalmau 43' (H), Malone 12', Breukers 38'

Sittard-PSV 1-2

Novakovich 61' (S), Lozano 33', Rigo 90'

Utrecht-Zwolle 2-0

van Overeem 26', Klaiber 44'

FC Emmen-Alkmaar 1-4

Bakker 17' (E), Boadu 15', Ouwejan 37', Idrissi 43', 71'

Feyenoord-Excelsior 3-0

Van Persie 17', St. Juste 77', Van der Heijden 89'

Heerenveen-Vitesse 1-1

Vlap 26' (H), Matavž 81'

La classifica:

PSV 6

Alkmaar 6

Ajax 4

Heracle 4

Vitesse 4

Heerenveen 4

De Graafschap 3

Feyenoord 3

Utrecht 3

Willem II 3

Emmen 3

Venlo 3

Breda 3

Excelsior 1

Sittard 1

Zwolle 0

Den Haag 0

Groningen 0