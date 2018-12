Eredivisie, frenata Feyenoord e bene l'Ajax

© foto di Image Sport

Questa settimana si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare la diciassettesima giornata. Ieri si giocavano altre quattro sfide. L'Ajax batte l'Utrecht e continua la sua corsa sul PSV. L' Emmen perde in casa contro lo Willem II. Pareggiano Graafschap-Vitesse e Den Haag-Feyenoord. Sconfitta in casa dell'Excelsior con l'Heracles. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Venlo-Zwolle 2-0

Sušić 28', Joosten 66'

Excelsior-Heracles 0-3

Peterson 35', Kuwas 43', Osman 66'

Breda-Heerenveen 4-2

PSV-Alkmaar 3-1

Bergwijn 40', Sadílek 47', Lozano 84' (P), Seuntjens 16'

Sittard-Groningen 0-0

Utrecht-Ajax 1-3

Venema 74' (U), Dolberg 14', Tadić 60', F. de Jong 90'+5'

Den Haag-Feyenoord 2-2

El Khayati 4', 77' (D), Berghuis 45', Larsson 68'

Graafschap-Vitesse 2-2

Olijve 12', Narsingh 58' (G), Ødegaard 43', Bero 65'

FC Emmen-Willem II 0-2

Özbiliz 42', Sol 55'

La classifica:

PSV 48

Ajax 46

Feyenoord 36

Utrecht 28

Heracles 26

Vitesse 26

Alkmaar 25

Venlo 23

Heerenveen 20

Sittard 20

Den Haag 20

Willem II 19

Emmen 17

Excelsior 16

Zwolle 15

Groningen 15

Breda 15

Graafschap 12