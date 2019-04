Eredivisie, i risultati: manita dell'Ajax, oggi può rispondere il PSV

© foto di Image Sport

Ieri in Eredivisie, si tornava in campo con quattro anticipi del turno infrasettimanale della ventottesima giornata. Ajax che vince e si porta momentaneamente al primo posto in classifica, attendendo questa sera che giochi il PSV. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Vitesse-Alkmaar 2-2

Bero 48', Buitink 77' (V), Vlaar 7', Koopmeiners 44'

Heracles-Willem II 3-4

Kuwas 72', Konings 81', Dalmau 90' (H), Isak 56', 45'+3', Pavlidis 63', Vrousai 87'

Groningen-Graafschap 1-0

Gladon 76'

Venlo-Utrecht 2-6

Opoku 18', Joosten 41' (V), Bazoer 22', 53', Post 61' (aut), Klaiber 63', Van De Streek 69', Kramer 88'

Excelsior-Breda 1-2

El Hamdaoui 30' (E), Korte 67', Koch 90'+3'

Sittard-Den Haag 0-0

FC Emmen-Ajax 2-5

Tagliafico 62' (aut.), Arias 87' (E), Van de Beek 9', Blind 43', Neres 51', 60', Huntelaar 53'

04.04. 18:30 PSV-Zwolle

04.04. 20:45 Feyenoord-Heerenveen

La classifica:

Ajax 68

PSV 67

Alkmaar 51

Feyenoord 47

Utrecht 46

Heracles 42

Vitesse 42

Willem II 40

Groningen 38

Heerenveen 36

Venlo 33

Zwolle 32

Sittard 30

Den Haag 30

Excelsior 26

Emmen 25

Graafschap 25

Breda 21