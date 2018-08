Eredivisie, il programma della quarta giornata

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude: Fedato a un passo dal Piacenza

11:16 - Il Piacenza ha trovato il sostituto dell'infortunato Corazza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com è fatta per il passaggio in Emilia di Francesco Fedato. Il calciatore arriva in prestito secco dal Foggia, ultimi dettagli limati nella serata di ieri. 11:01 - Intervistato...