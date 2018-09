Eredivisie, il programma della quinta giornata

Sulle pagine de La Repubblica troviamo una lunga intervista all'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. Questo un estratto delle parole dell'attaccante viola: "La Fiorentina è una famiglia. Qui non c'è spazio per egoismi e prime donne. Quando perdi un amico ti trovi a condividere...

Il PSG fa cinque su cinque: poker al Saint-Etienne, un assist per Verratti

Barrow: "Debutto in Nazionale un sogno, grazie Atalanta"

Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

Udinese, Troost Ekong: "Felice in Italia. Il Torino? Occhio a Belotti"

Atalanta, Castagne: "In Nazionale grazie a mister Gasperini"

Milan, il fattore Gonzalo: contro il Cagliari 6 gol in 7 precedenti

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 settembre

Palmeri: "I Sensi emblema di un calcio che non c'è più"

Cerruti: "Napoli, Viola decisivi anche per la Champions"

Napoli, rebus punta e mediana: Ancelotti non cambia filosofia

Come finirà il 4° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

SPAL, Mattioli: "Orgoglioso ed emozionato per il nuovo stadio"

Le partite in programma: 15.09. 18:30 Den Haag-PSV 15.09. 18:30 Graafschap-Venlo 15.09. 20:45 Ajax-Groningen 15.09. 20:45 Willem II-Excelsior 16.09. 12:15 Alkmaar-Feyenoord 16.09. 14:30 Breda-Sittard 16.09. 14:30 Heerenveen-Heracles 16.09. 14:30 Utrecht-FC Emmen 16.09. 16:45 Zwolle-Vitesse

Oggi si torna in campo con l' Eredivisie per giocare quattro partite della quinta giornata. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

