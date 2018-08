Eredivisie, il programma della seconda giornata

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

RMC SPORT - A Tuttomercato : alle 20 si chiude: le ultime in diretta con noi!

Milan, Leonardo: "Arrivo Higuain molto importante per noi"

Sampdoria, finito l'incontro per Oberlin: trattativa in salita

Samp, Livorno in pressing su Rolando: c'è anche il Palermo

Atalanta, preso Rigoni dallo Zenit in prestito con diritto

Milan, Leonardo: "Mai esistita una trattativa per Milinkovic-Savic"

Genoa, comunicato del club: "Appuntamenti a Milano per gli ultimi affari"

Atalanta, Rigoni: "Spero di non deludere le aspettative del club"

Salernitana, Cicerelli ceduto in prestito al Foggia

Milan, Leonardo: "Squadra versatile, non serviva altra mezzala"

Frosinone, pressing su Pinamonti: incontro in corso

Sampdoria, incontri di mercato per tutti i reparti

Il punto sul Genoa: Si complica Lazaar. Ore calde per Lapadula e Galabinov

Le partite in programma: 17.08. 20:00 Groningen-Willem II 18.08. 18:30 Breda-Graafschap 18.08. 18:30 Venlo-Ajax 18.08. 20:45 Heracles-Den Haag 18.08. 20:45 Sittard-PSV 19.08. 12:15 Utrecht-Zwolle 19.08. 14:30 FC Emmen-Alkmaar 19.08. 14:30 Feyenoord-Excelsior 19.08. 16:45 Heerenveen-Vitesse

Oggi si torna in campo con l' Eredivisie per giocare l'anticipo della seconda giornata. Alle 20:00 si gioca Groningen-Willem II con i padroni di casa obbligati a fare punti, dopo la sconfitta della prima partita. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e la classifica aggiornata.

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

