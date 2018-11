© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare l'anticipo della dodicesima giornata. Alle 20:00 lo scontro salvezza tra Zwolle e Willem II, se lo aggiudicano di misura gli ospiti per 2-3. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Zwolle-Willem II 2-3

van Crooij 62', Flemming 81' (Z), Dankerlui 8', Sol 16', 67'

10.11. 18:30 FC Emmen-Breda

10.11. 19:45 Graafschap-PSV

10.11. 19:45 Vitesse-Utrecht

10.11. 20:45 Venlo-Sittard

11.11. 12:15 Groningen-Heerenveen

11.11. 14:30 Den Haag-Alkmaar

11.11. 14:30 Excelsior-Ajax

11.11. 16:45 Heracles-Feyenoord

La classifica:

PSV 33

Ajax 28

Feyenoord 20

Heracles 20

Utrecht 18

Venlo 15

Vitesse 15

Alkmaar 15

Heerenveen 14

Sittard 13

Willem II 13

Excelsior 12

Den Haag 12

Zwolle 11

Graafschap 10

Emmen 10

Breda 8

Groningen 7