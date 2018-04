Eredivisie, partono bene Twente e Heerenveen

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare due partite della 32esima giornata. Successi in casa per Twente contro lo Zwolle e Heerenveen con il Den Haag. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Twente-Zwolle 2-0

van der Lely 21', Maria 35'

Heerenveen-Den Haag 2-0

Rojas 53', 74'

18.04. 18:30 Alkmaar-Vitesse

18.04. 18:30 Roda-PSV

18.04. 19:45 Excelsior-Heracles

18.04. 20:45 Sparta Rotterdam-Breda

18.04. 20:45 Willem II-Feyenoord

19.04. 18:30 Utrecht-Groningen

19.04. 20:45 Ajax-Venlo

La classifica:

PSV 80

Ajax 70

Alkmaar 65

Feyenoord 57

Utrecht 49

Heerenveen 49

Vitesse 45

Zwolle 44

Den Haag 43

Excelsior 39

Heracles 37

Venlo 34

Groningen 33

Willem II 30

Breda 30

Roda 26

Sparta Rotterdam 24

Twente 23