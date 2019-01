Eredivisie, solo un pareggio tra Breda e Den Haag

© foto di Image Sport

Questa settimana si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare la diciannovesima giornata. Ieri sera l'anticipo tra Breda e Den Haag termina in parità. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Breda-Den Haag 1-1

Kastaneer 50' (B), Lorenzen 21'

26.01. 18:30 Heracles-Zwolle

26.01. 19:45 Excelsior-Graafschap

26.01. 19:45 PSV-Groningen

26.01. 20:45 Venlo-FC Emmen

27.01. 12:15 Sittard-Vitesse

27.01. 14:30 Feyenoord-Ajax

27.01. 14:30 Utrecht-Willem II

27.01. 16:45 Heerenveen-Alkmaar

La classifica:

PSV 49

Ajax 47

Feyenoord 36

Vitesse 29

Utrecht 28

Alkmaar 28

Venlo 26

Heracles 26

Willem II 22

Heerenveen 21

Sittard 20

Den Haag 20

Zwolle 18

Groningen 18

Emmen 18

Excelsior 16

Breda 16

Graafschap 15