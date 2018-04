Eredivisie, tutti i risultati della 31a giornata

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la 31esima giornata. Non ci sono stati pareggi. Successo fuori casa dello Willem II, contro il Breda. Successo del Feyenoord sull'Utrecht. Vittoria del Groningen contro il Roda. Nello scontro al vertice il PSV batte l'Ajax e vince il titolo.

Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Heracles-Alkmaar 0-3

Til 25', Idrissi 30', Jahanbakhsh 59'

Zwolle-Excelsior 1-1

Mokhtar 17' (Z), Van Duinen 57'

Venlo-Heerenveen 0-2

Ghoochanneijhad 69', Mihajlović 79'

Vitesse-Sparta Rotterdam 7-0

Serero 2', Beerens 18', Fischer 29' (aut), Linssen 59', 82', Matavž 72', Bruns 77'

Den Haag-Twente 2-1

Johnsen 75', 45'+2' (D), Jensen 13'

Breda-Willem II 1-2

Verschueren 29' (B), Rienstra 4', 40'

Feyenoord-Utrecht 3-1

N. Jørgensen 7', Van Persie 43', Larsson 69' (F), Dessers 31'

Groningen-Roda 2-1

Doan 15', Drost 49' (G), Kum 70'

PSV-Ajax 3-0

Pereiro 23', L. de Jong 38', Bergwijn 54'

La classifica:

PSV 80

Ajax 70

Alkmaar 65

Feyenoord 57

Utrecht 49

Heerenveen 46

Vitesse 45

Zwolle 44

Den Haag 43

Excelsior 39

Heracles 37

Venlo 34

Groningen 33

Willem II 30

Breda 30

Roda 26

Sparta Rotterdam 24

Twente 20