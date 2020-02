© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di capire se Samir Handanovic giocherà il derby, arrivano (quanto meno) buone notizie in casa Inter su Daniele Padelli che, dopo essere rimasto a casa martedì per una puntata febbrile, ieri è tornato alla Pinetina. Tutto però ruota intorno al capitano: la mano si è sgonfiata però l’infrazione al mignolo porta a riflessioni che vanno al di là della voglia di esserci da parte dell’interessato. Sabato - sottolinea Tuttosport - sarà dunque tempo di scelte: Handanovic proverà e giocherà soltanto se avvertirà buone sensazioni. Gli altri ballottaggi sono a centrocampo e riguardano Matias Vecino e Christian Eriksen (qui il bivio è rappresentato dall’opportunità di tenersi il danese come jolly nel taschino) e la difesa, considerato che Danilo D’Ambrosio può insidiare tanto Diego Godin, quanto Antonio Candreva.