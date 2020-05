Eriksson: "Lazio gioca miglior calcio d'Italia. Se la stagione riparte, può vincere lo Scudetto"

L'ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson è intervenuto durante una diretta Facebook con la giornalista Francesca Turco: “La Lazio ha un grande futuro, gioca il miglior calcio d’Italia. Spero che potrà finire il campionato come si deve. Se la stagione dovesse riparte, la squadra di Inzaghi ha grandi possibilità di vincere lo scudetto, gioca meglio di Inter e Juventus. Non mi aspettavo che Inzaghi diventasse così bravo. Stesso discorso per Sergio Conceicao. Per quanto riguarda gli altri giocatori della mia Lazio, invece, mi aspettavo un futuro così. Avevo giocatori come Mancini, Veron, Mihajlovic che non accettavano di voler perdere".