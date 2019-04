Eriksson: "Samp speciale per me. Seguo sempre i blucerchiati"

Sven Goran Eriksson, ex allenatore di Sampdoria, Lazio e Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby: "Genova e la Samp hanno rappresentato una parte importante della mia vita, professionale ed umana. Mai, in carriera, sono stato cinque anni di fila alla guida dello stesso club. Ho guidato per cinque anni anche il Benfica, ma in periodi diversi. La Samp no, è stata qualcosa di veramente speciale. Dico la verità: non ho mai smesso di seguirla, almeno a livello di risultati, anche quando ero molto lontano dall’Italia".