Erri de Luca: "Ancelotti dà al Napoli un tocco internazionale"

© foto di Imago/Image Sport

Erri De Luca, giornalista e scrittore napoletano, parla a La Gazzetta dello Sport commentando l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli: "Avere Ancelotti al Napoli vuol dire che il club ha fatto un investimento importante su un tecnico che per la città rappresenta una speranza, quella di tornare a vincere. Cosa mi aaspetto da lui? Come tutti i tifosi, che si sia garantito la possibilità di avere grandi calciatori in organico. Sono certo che avrà parlato di questo con De Laurentiis, non solo di soldi. È un vincente e avrà chiesto sicuramente di avere la possibilità di confermarsi tale anche a Napoli. Penso che la rosa vada ampliata. Credo che la scelta Ancelotti sia finalizzata soprattutto ad un discorso di carattere internazionale. Quest’anno la squadra ha fatto cose eccezionali, straordinarie, in campionato ma è uscita presto dalla Champions e dall’Europa League e probabilmente Ancelotti nelle idee del club dovrà prestare maggiore attenzione a queste competizioni".