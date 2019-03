Esame agenti, Di Cintio: “Presentato ricorso, serviva percorso diverso”

© foto di Federico De Luca

“Professionalizzare la figura dell’agente sportivo è necessario, per questo sono assolutamente a favore della reintroduzione dell’esame. Non condivido invece che venga estromesso chi ha iniziato la professione nel 2015 facendo affidamento sulla stabilità del sistema. Parliamo di lavoratori seri che pagano le tasse e hanno assunto dei dipendenti”. Lo ha detto l’avvocato Cesare Di Cintio a proposito dell’esame agenti. “La riforma - ha dichiarato Di a Cintio - avrebbe dovuto prevedere un percorso per consentire a queste persone di adeguarsi al nuovo impianto normativo. Soprattutto alla luce del fatto che la riforma è stata introdotta a dicembre 2017 con la legge di bilancio e che nel 2018 non è stata organizzata alcuna sessione di esame dal CONI. Chi non passerà l’esame al primo tentativo - e mi dicono che la provato è stata davvero ostica - non potrà assumere nuovi mandati rischiando di perdere quelli vecchi.

Il ricorso presentato per conto dei miei clienti solleva dunque una questione di legittimità costituzionale della normativa”.