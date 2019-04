© foto di Vincenzo Michelucci

L’Associazione Avvocaticalcio organizzerà corsi di preparazione per l’esame di agente sportivo. È quanto ha deciso il Consiglio Direttivo Nazionale che oggi si è riunito a Roma; presenti il presidente avv. Claudio Pasqualin del Foro di Vicenza, il Segretario Franco Campana (Napoli) ed i consiglieri Mauro Garau (Cagliari), Andrea Fontana (Vercelli), Vincenzo Galilei (Torino), Giacomo Luisi (Bari) e Roberto Nitto (Lecce).

A marzo si sono tenute le prove, scritta e orale, previste dal Coni in materia di diritto dello sport, diritto privato e diritto amministrativo. I "promossi" (una novantina su 800 partecipanti) dovranno ora superare l'esame specialistico indetto dalla Federcalcio. Le prossime sessioni sono previste per i mesi di settembre e ottobre. Avvocaticalcio ha deciso quindi di intervenire a beneficio di quanti ambiscano a svolgere questo lavoro. “Come avvocati – ha dichiarato Pasqualin - ci auguriamo che sia finalmente iniziato un necessario percorso di qualificazione professionale e di progresso culturale per una categoria la cui immagine è stata ultimamente svilita da un’insensata mancanza di regole”.